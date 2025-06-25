В Орехово-Зуеве пьяный мужчина поджег дом. Жертвами стали два человека

В Орехово-Зуеве местный житель поджег дом с людьми, в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Все произошло в деревне Мисцево. Поджигатель был пьян. Чтобы устроить пожар, он облил дом горючей жидкостью. В здании находилась его бывшая жена и четверо знакомых.

«В результате пожара женщина и один из присутствующих мужчин скончались, еще двое получили ожоги и госпитализированы в больницу», — заявили в СК.

Злоумышленник тоже получил ожоги, его госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге местный житель поджег тополиный пух и случайно спалил восемь машин и два гаража. Никто не пострадал. Поджигателя задержали, его ждет суд.