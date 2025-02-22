В Омской области при пожаре погибли двое детей и двое подростков

В Омской области при пожаре в частном доме в огне погибли двое детей и двое подростков. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Рано утром в селе Ильичевка жители соседних домов заметили дым и вызвали на место пожарную охрану. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела двоих детей двух и четырех лет и двоих подростков 17 и 19 лет. Все они были без признаков жизни.

По предварительным данным, матери детей во время пожара дома не было.

Огонь распространился на площади в 64 квадратных метра. На месте работают пятеро огнеборцев и три единицы спецтехники МЧС. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее в Пермском крае при пожаре 15-летний подросток сумел сориентироваться в обстановке и вывел из горящего здания младших братьев и сестру.