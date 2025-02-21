Подросток спас младших братьев и сестру во время пожара в Пермском крае
Пожар в деревне Мижуева Пермского края мог обернуться трагедией, если бы не отважный поступок 15-летнего подростка. О происшествии сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, юноша присматривал за младшими братьями и сестрой в отсутствие взрослых, которые были на работе.
Обнаружив возгорание, школьник попытался потушить его самостоятельно, но понял, что не может справиться с огнем. Тогда он собрал напуганных детей и отвел их к соседям. Они вызвали пожарных.
Огонь охватил территорию площадью 75 квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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