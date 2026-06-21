В Омске в многоквартирном доме обрушился потолок

В Омске в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Звездова рухнуло потолочное перекрытие на лестничной площадке. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Центрального округа города.

В результате ЧП никто не пострадал. Все жильцы — 14 человек — эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Специалисты устанавливают причины обрушения.

«По факту происшествия прокуратура проводит проверку соблюдения жилищного законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

В начале мая в Екатеринбурге частично обрушилась крыша колледжа технологий и предпринимательства. Кровля рухнула в спортзале на площади 400 квадратных метров. Почти 100 человек вывели из здания еще до приезда спасателей, никто не пострадал.