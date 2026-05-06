В Екатеринбурге частично обрушилась крыша колледжа
Обрушение крыши колледжа в Екатеринбурге сняли на видео
В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа технологий и предпринимательства — кровля рухнула в спортзале на площади 400 квадратных метров. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
«Мы в сварочной мастерской были, началась пожарная сигнализация, нас вывели на улицу, там и увидели, что крыша рухнула», — рассказал очевидец.
В пресс-службе МЧС Свердловской области уточнили, что сигнал о ЧП поступил днем 6 мая. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили разрушение кровли. В прокуратуре региона позже сообщили, что обрушение нескольких плит произошло из-за трещины в покрытии.
В Министерстве образования области РИА «Новости» сообщили, что в момент ЧП занятий в спортзале не было. До приезда спасателей из здания вывели 97 человек. В управлении СК по региону заявили, что пострадавших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Правоохранители проведут необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее в Калужской области здание общежития частично обрушилось из-за взрыва бытового газа.