В Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника: ребенок в реанимации

В Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника на переходе

Водитель троллейбуса в Омске проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Омской области.

ЧП произошло на проспекте Карла Маркса. Водитель проигнорировал красный свет светофора и сбил ребенка 2014 года рождения, переходившего дорогу по пешеходке.

«В результате ДТП мальчик доставили в реанимацию. Окончательно причины и обстоятельства происшествия установят в ходе проверки», — заявили в МВД.

Представители прокуратуры Омской области в телеграм-канале подчеркнули, что взяли ход проверки по факту наезда троллейбуса на школьника под свой контроль.

Ранее пьяный водитель без прав сбил двух взрослых и ребенка в Чите.