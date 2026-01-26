Пьяный водитель без прав сбил двух взрослых и ребенка в Чите

В Чите произошла авария, в которой пострадали три пешехода, включая ребенка. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкальского края.

По предварительным данным, 27-летнйи водитель Toyota Vista, следуя по Промышленной улице, сбил трех человек. В результате ДТП 58-летняя женщина была госпитализирована. Восьмилетний ребенок получил ушибы. Еще один пострадавший не обращался к врачам.

Правоохранители установили, что автомобилист находился в состоянии опьянения. Кроме того, он не имел права на управление транспортным средством. Проводится проверка.