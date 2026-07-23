СК: четыре товарных вагона сошли с рельсов в Красноярском крае

На станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги с рельсов сошли четыре товарных вагона. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России .

По предварительным данным, около 22:00 по местному времени два порожних и два груженных вагона сошли с путей, но не опрокинулись. Люди при происшествии не пострадали.

Следователи начали доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ачинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Нижегородской области столкнулись поезд и грузовик. В распоряжении 360.ru появились кадры происшествия.