В Омске переодетый в женщину мужчина оборвал чужое алоэ в многоэтажке

Необычный случай произошел в Омске, в котором фигурировал переодетый в женщину мужчина. Ночью в подъезде чужого многоквартирного дома он оборвал алоэ, чтобы якобы вылечить простуду, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Правоохранителям попалось видео с участием мужчины в женской одежде и парике, бродившем ночью в подъезде многоэтажки на улице Масленникова. Оперативники установили личность горожанина и доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что был пьян, а в чужой дом зашел по ошибке, перепутав его со своим.

«В подъезде его внимание привлек цветок алоэ, листья которого он хотел употребить в качестве средства от простуды. Оторвав несколько листьев, мужчина ушел домой», — уточнили в ведомстве.

То, что он гулял в женской одежде, омич объяснил опять же воздействием алкоголя.

Полицейские планируют провести с любителем переодеваться в женщину профилактическую работу. Предварительная проверка произошедшего еще продолжается.

