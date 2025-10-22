В Омске заметили вора в женском парике: кокетливый преступник пытался вскрывать квартиры

В Омске мужчина в женском парике пытался подобрать ключи к чужой квартире

Внимание жителей Омска привлек необычный преступник, который переоделся женщиной и пытался подобрать ключи к чужим квартирам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Перед попыткой проникновения в квартиру в доме по улице Масленникова злоумышленник сломал камеру наблюдения и домофон, но все равно попал в объектив в лифте. На голове у него заметили женский рыжий парик.

Из одежды вор выбрал женскую куртку, на ноги надел высокие кожаные сапоги, а в качестве аксессуаров использовал сумочку и перчатки.

Местные жители рассказали, что уже видели этого подозрительного человека летом —тогда он носил белокурый парик и ходил с бутылкой алкоголя. Теперь мужчина сменил имидж и продолжил заниматься преступной деятельностью.

В пресс-службе УМВД по Омской области изданию omsk.aif.ru заявили, что начали проверку по факту ЧП.

Ранее в Иркутске вор переоделся в женщину и украл сотовый телефон из квартиры.