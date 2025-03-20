В офисе IT-компании «Крок» в Москве начались обыски

В Москве в офисе IT-компании «Крок» проходят обыски. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании „Крок“, проводятся обыски, изучается интересующая документация», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Крок» не предоставили ни подтверждения, ни опровержения информации об обысках.

В своем Telegram-канале компания сообщила, что продолжает работать в обычном режиме и в полном объеме выполняет все свои обязательства перед клиентами. Все рабочие процессы идут в соответствии с установленными правилами и без задержек. Выполнение проектов происходит в соответствии с условиями договоров. Все информационные инструменты и каналы доступны для общения и обсуждения проектов.

Ранее обыски прошли в Главном автобронетанковом управлении Минобороны России по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Проходят обыски. Правоохранители изъяли документы, имеющие важное значение для следствия. Кроме того, у заместителя начальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого, который проходит по делу в качестве свидетеля, изъяли мобильный телефон.