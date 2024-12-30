Обыски прошли в ГАБТУ Минобороны

ТАСС: в ГАБТУ Минобороны прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

Обыски прошли в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщил ТАСС .

По информации источника, в рамках уголовного дела состоялось более 15 обысков как по адресам фактического проживания должностных лиц, так и в самом управлении.

Правоохранители изъяли имеющие значение для следствия документы. У заместителя начальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого, проходящего по делу в качестве свидетеля, правоохранители забрали мобильный телефон.

Максимальное наказание по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа — 10 лет лишения свободы.

Ранее следователи обнаружили крупные суммы наличными в рамках обысков по делу бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Суд наложил арест на недвижимость бывшего замглавы ведомства в Тверской области — земельный участок, загородный дом и баню.