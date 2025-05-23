В Одинцове во дворе ЖК вспыхнул BMW, огонь перекинулся на соседние авто

В ЖК «Одинцово-1» на улице Рябиновой в Подмосковье загорелся автомобиль BMW. В результате пострадали как минимум три машины. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, хлопков не было, машина «просто начала гореть». Уже после пожара послышались хлопки. На место ЧП сразу вызвали спасателей. Также пламя вызвались тушить соседи.

«Пожарные приехали через минут 15. Проехать не могли, мужчины помогали разматывать шланги», — рассказала очевидица.

До хозяев машины местные жители дозвониться не смогли.

Ранее на Бескудниковском бульваре в Москве загорелся дизельный автобус. Внутри находились пассажиры, они оперативно эвакуировались. В результате ЧП никто не пострадал.