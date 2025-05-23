Дизельный автобус вспыхнул на севере Москвы

Дизельный автобус загорелся на Бескудниковском бульваре на Дмитровского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, всех пассажиров эвакуировали. Автобус принадлежит коммерческому перевозчику. Загорелись моторный отсек и салон. Огонь уже потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра загорелся грузовик. Из-за происшествия образовалась пробка. Сотрудники ГАИ перекрыли движение.

Водитель одного из проезжавших мимо автомобилей рассказал, что пламя было очень сильным. Жар ощущался даже на приличном расстоянии. Информации о пострадавших не поступало.