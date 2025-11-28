В Новосибирской области три человека пострадали при взрыве на заводе

Во время взрыва горячего металла в цеху завода в Бердске в Новосибирской области пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников», — заявили в ведомстве.

Пострадавших отправили в больницу. По факту случившегося организовали проверку. На место происшествия выехал прокурор города.

Ранее в Троицком автономном округе Москвы пострадал школьник в результате взрыва бутылки с химическим веществом. По предварительной информации, детонировала бутылка со средством для прочистки труб. На место ЧП прибыли врачи. Ученика 2011 года рождения госпитализировали с химическим ожогом головы, шеи и затылка.