В Новосибирской области при пожаре погибли мать и двое детей

В Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщили в МЧС России по Новосибирской области .

Это произошло в поселке Майский. Во время тушения возгорания в доме спасатели обнаружили женщину и двух детей — трех и пяти лет — без признаков жизни. Отца со старшими детей дома в этот момент не было.

Сообщение о ЧП поступило около полудня. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже интенсивно распространялся по веранде и бревенчатому дому. Открытое горение удалось ликвидировать на площади около 70 квадратных метров. Во время тушения частично обрушилась крыша. К месту трагедии направили психологов МЧС, чтобы оказать помощь родственникам и соседям погибших.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

