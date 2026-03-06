Мебельный цех сгорел в Махачкале

Мебельный цех загорелся в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Дагестану.

Согласно оперативной информации, пожар локализовали на площади 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Прокуратура Махачкалы инициировала проверку по факту возгорания в мебельном цехе. По данным правоохранителей, огонь уничтожил два цеха. Расследование причин пожара находится на контроле у надзорного ведомства. Также прокуратура даст оценку соблюдения на производстве требований безопасности.

