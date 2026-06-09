В Новосибирской области подросток погиб в ДТП

В Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 7 июня 2026 года на трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе водитель Volkswagen, двигавшийся в сторону Омска, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21141», которым управлял 17-летний молодой человек. В салоне также находились двое взрослых пассажиров.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель „ВАЗа“, которым оказался житель Новосибирска, скончался, пассажиры получили различные травмы, с которыми доставлены в ЦРБ», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что виновником аварии стал 50-летний омич за рулем Volkswagen. Он управлял машиной после лишения водительских прав. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратура Чулымского района взяла расследование под контроль.

Ранее несовершеннолетний устроил ДТП в Шатуре. Юноша не справился с управлением и машина перевернулась в кювет. В результате ЧП погибла несовершеннолетняя пассажирка, также двое пострадали.