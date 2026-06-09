Несовершеннолетний в Шатуре устроил ДТП, девушка-пассажирка погибла

В Шатуре 17-летний юноша не справился с управлением и машина перевернулась в кювет, погибла несовершеннолетняя пассажирка, еще двое пострадали. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла примерно в 20:00 на пятом километре автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский. Несовершеннолетний за рулем автомобиля Changan не справился с управлением, съехал в кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

«В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка. Еще две несовершеннолетних, 15-ти и 13-ти лет, с телесными повреждениями госпитализированы», — отметили в полиции.

У подростка не было прав на управление автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. В декабре прошлого года участок автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский в районе пятого километра признали одним из шести самых опасных в Шатуре.

Накануне бывший мэр города Тарусы Калужской области Сергей Манаков сбил пешехода, сев за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пострадавшую доставили в больницу.