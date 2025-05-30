В Новосибирской области пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе

В Новосибирской области пять человек пострадали в массовой аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что столкнулись автобус и три машины.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса марки ПАЗ выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту ДТП организована проверка, ее результаты поставлены в прокуратуре на контроль.

В начале апреля в Нижнеудинской больнице Иркутской области врачи оказали помощь школьнику, которого сбил автомобиль на автодороге «Сибирь».