В Новосибирской области пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области/Telegram

В Новосибирской области пять человек пострадали в массовой аварии на трассе Р-255 «Сибирь». Об этом сообщили в  пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что столкнулись автобус и три машины.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса марки ПАЗ выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту ДТП организована проверка, ее результаты поставлены в прокуратуре на контроль.

В начале апреля в Нижнеудинской больнице Иркутской области врачи оказали помощь школьнику, которого сбил автомобиль на автодороге «Сибирь».

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