Второклассник попал в реанимацию после ДТП в Иркутской области

В Нижнеудинской больнице Иркутской области врачи оказывают помощь школьнику, которого сбил автомобиль на автодороге Р-255 «Сибирь». Об этом сообщило ИА «Сибирские новости» со ссылкой на полицию региона.

ДТП произошло около 17:00 на 1370 километре трассы, когда водитель автомобиля Toyota Corona Premium наехал на мальчика, внезапно выбежавшего на дорогу в неположенном месте, написал сайт sibdepo.ru.

Ребенка с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение районной больницы. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины произошедшего, а также рассматривают возможность привлечения законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.