В Новосибирской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком

При столкновении микроавтобуса Mercedes и грузовика Man в Болотнинском районе Новосибирской области погибли три человека. О ДТП сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла 14 марта около 19:40 на 109-м километре трассы Р-255 Новосибирск — Кемерово. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ехал в сторону Кемерова, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что в микроавтобусе ехали пять пассажиров. После удара двое мужчин и женщина погибли. Двое пассажиров получили травмы, их госпитализировали.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и оперативная группа. Следователи выяснят все обстоятельства ДТП.

