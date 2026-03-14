В ДТП с автобусом в Прикамье пострадали пять человек, в том числе двое детей

Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России в MAX .

«В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых несовершеннолетние», — уточнили в Следкоме.

Автобус и легковушка столкнулись 13 марта на трассе Красновишерск — Антипина. Водители потеряли контроль над машинами, и оба транспортных средства занесло. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Подробности об их состоянии неизвестны.

