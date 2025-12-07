В Новосибирской области два человека погибли в ДТП

В лобовом ДТП под Новосибирском погибли два человека, еще четверо пострадали

В результате аварии в Новосибирской области погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ДТП произошло на 966-м километре автомобильной дороги Р-254 в Татарском районе. Там столкнулись автомобили Tank 500 и Lada Largus. Иномарка при попытке обгона в условиях снегопада выехала на полосу встречного движения и врезалась в отечественную машину.

В результате лобового столкновения на месте скончались водитель Lada Largus 1957 года рождения и женщина-пассажир 1953 года рождения. Водителя Tank 500 и еще троих пассажиров отвезли в больницу с травмами.

Два дня назад, 5 декабря, в другой аварии в Новосибирской области с легковушкой и грузовиком погибли три человека.