МЧС: причиной взрыва в доме в Новосибирске стали баллончик дихлофоса и собака

В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Об происшествии сообщило МЧС по Новосибирской области .

По данным ведомства, 28 ноября в квартире на улице Фадеева произошел хлопок аэрозольного баллончика с дихлофосом. Ударная волна выбила входную дверь, разбила стекла в межкомнатной и балконной дверях и повредила кухонную плиту. Огонь успел повредить небольшую площадь обоев и часть кухонного гарнитура.

Как установили пожарные, хозяин оставил баллончик на плите. Пока его не было, собака сумела повернуть ручки конфорок — на них остались следы зубов. Нагрев привел к разгерметизации баллончика и хлопку. Возгорание произошло, но сразу же самоликвидировалось, что позволило избежать серьезных последствий.

Питомец успел спрятаться на балконе и не пострадал.

МЧС напомнило о необходимости отключать электроприборы, блокировать сенсорные панели плит, а также убирать с поверхности плиты любые предметы, которые могут привести к пожару при случайном включении конфорки.

