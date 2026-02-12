В Новосибирске ребенок остался без присмотра и провалился в полынью

В Новосибирске ребенок остался без присмотра взрослых и провалился в полынью Оби. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Несовершеннолетнего ищут.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности на льду. Они рассказали, что снежный покров вдвойне опасен, ведь он не только скрывает толщину льда, но и давит на него своей массой. Опаснее всего зоны у обрывистых берегов, вблизи растительности, устьев ручьев или в местах с течением.

Кроме того, специалисты рекомендовали передвигаться только по проверенным тропам, не выходить на лед в одиночку и постоянно проверять его прочность.