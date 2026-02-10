Жителям Подмосковья напомнили о рисках зимних водоемов

В Подмосковье после сильных снегопадов повысился риск несчастных случаев на водоемах. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды и напомнили жителям о правилах поведения на льду.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин пояснил, что снежный покров создает двойную угрозу: он скрывает реальное состояние льда и способствует его разрушению.

Спасатели подчеркнули, что снег делает прочность льда непредсказуемой. Нагрузка от снега может спровоцировать проламывание даже внешне прочного ледяного панциря. Зоны у обрывистых берегов, вблизи растительности, устьев ручьев или в местах с течением особенно опасны.

Игорь Сорокин напомнил, что на льду водоемов необходимо строго соблюдать правила безопасности. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали передвигаться только по проверенным тропам, не выходить на лед в одиночку и постоянно проверять его прочность ударами пешни. Любителям подледного лова следует иметь при себе «спасалки», прочную веревку длиной 15–20 метров, спасательный жилет, свисток для подачи сигнала и полностью заряженный телефон во влагозащищенном чехле.