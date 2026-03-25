В Новосибирске произошел пожар в корпусе НГТУ, учащихся эвакуировали

Возгорание произошло утром 25 марта в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Огонь распространился в кабинете на втором этаже, сообщение о пожаре поступило по сигнализации. Администрация учебного заведения оперативно эвакуировала учащихся и персонал — всего около 300 человек.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание за 35 минут, информация о пострадавших не поступала. Пожарные проверяют все помещения вуза поэтажно.

К ликвидации огня привлекали 59 человек и 19 единиц техники. Причину произошедшего выясняют дознаватели МЧС.

Ранее жертвами пожара в квартире пятиэтажного дома в городе Петухово Курганской области стали двое маленьких детей двух и пяти лет. На момент возгорания они находились там вдвоем.