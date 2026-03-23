Дети погибли в горящей квартире в Курганской области

МЧС: в курганском Петухове при пожаре в квартире погибли дети двух и пяти лет

В городе Петухово Курганской области пожар в квартире пятиэтажного дома унес жизни двоих маленьких детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

Сотрудники МЧС прибыли на место, приступили к тушению огня и в ходе работы обнаружили в квартире двоих детей без признаков жизни. Им было два года и пять лет.

По предварительной информации, в момент возгорания мальчики находились дома одни. Их мать ушла по делам вместе с одним из старших детей.

Площадь пожара оказалась небольшой, всего четыре квадратных метра, однако этого оказалось достаточно, чтобы трагедия привела к гибели. Возгорание ликвидировали 10 специалистов МЧС России, к работе привлекли четыре единицы техники.

На месте продолжили работу специалисты и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину произошедшего.

Еще один пожар унес сегодня жизнь взрослого мужчины. Огонь вспыхнул в жилой квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на площади 10 квадратных метров. На месте работали 15 спасателей и три единицы техники.