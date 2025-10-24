В Новосибирске на воспитанника детсада упала сосна. Администрация бездействует

Сосна повалилась на ребенка во время прогулки в детсаду в Новосибирске

В детском саду в Первомайском районе Новосибирска на шестилетнего мальчика во время прогулки упала сосна. Подробности происшествия 360.ru рассказала мать потерпевшего.

По словам женщины, о случившемся ей сообщила воспитательница.

«Мне позвонила воспитатель и сообщила, что нужно приехать в детский сад: на моего ребенка на детской площадке во время прогулки упало дерево. Я выбежала с работы, перезвонила и уточнила, вызвали ли скорую. Но ее не вызвали. Заведующая взяла трубку, пыталась мне что-то сказать, я потребовала, чтобы вызвали немедленно», — поделилась она.

Прибывшие врачи осмотрели ребенка и надели воротник из-за подозрения на травму шейного отдела. Скорая доставила мать и мальчика в больницу. Пострадавшего направили на томографию, ЭЭГ, к травматологу, неврологу и окулисту.

«Вел нас на протяжении госпитализации нейрохирург. После обследования подтвердилось сотрясение. Восемь дней мы пролежали в больнице, после чего выписали и направили наблюдаться далее по месту жительства», — добавила мать.