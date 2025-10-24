В Новосибирске на воспитанника детсада упала сосна. Администрация бездействует
В детском саду в Первомайском районе Новосибирска на шестилетнего мальчика во время прогулки упала сосна. Подробности происшествия 360.ru рассказала мать потерпевшего.
По словам женщины, о случившемся ей сообщила воспитательница.
«Мне позвонила воспитатель и сообщила, что нужно приехать в детский сад: на моего ребенка на детской площадке во время прогулки упало дерево. Я выбежала с работы, перезвонила и уточнила, вызвали ли скорую. Но ее не вызвали. Заведующая взяла трубку, пыталась мне что-то сказать, я потребовала, чтобы вызвали немедленно», — поделилась она.
Прибывшие врачи осмотрели ребенка и надели воротник из-за подозрения на травму шейного отдела. Скорая доставила мать и мальчика в больницу. Пострадавшего направили на томографию, ЭЭГ, к травматологу, неврологу и окулисту.
«Вел нас на протяжении госпитализации нейрохирург. После обследования подтвердилось сотрясение. Восемь дней мы пролежали в больнице, после чего выписали и направили наблюдаться далее по месту жительства», — добавила мать.
Она выразила надежду, что больше никто не пострадает, и добавила, что администрация детсада бездействует.
«Вторая часть дерева так и стоит, ее никто не убрал, ребят третью неделю не выводят на улицу. Все детские площадки в сигнальных лентах. Потом эти ленты могут снять и вывести их. Неизвестно, что будет дальше, в какой момент вторая часть дерева упадет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы посодействовали и помогли предотвратить несчастные случаи. И чтобы сотрудники сада, а конкретно администрация, хоть какие-то меры предпринимали», — заключила собеседница 360.ru.
Прокуратура провела проверку после падения дерева в детсаду и вынесла заведующей представление, так как учреждение приняло недостаточно мер для безопасности детей.