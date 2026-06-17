В Новосибирске полицейские предотвратили покушение на убийство

В Новосибирске правоохранители предотвратили покушение на убийство: местный житель напал на женщину с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«В отдел полиции <…> поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире дома по улице Троллейной у нее возникла конфликтная ситуация со знакомым, который ведет себя агрессивно», — заявили в ведомстве.

Правоохранители оперативно прибыли на место. У подъезда дома находились мужчина с женщиной. Когда показались полицейские, злоумышленник напал на знакомую и нанес ей удары ножом в область туловища. Руководствуясь законом «О полиции», один из стражей порядка выстрелил в сторону нападавшего. Подозреваемый получил ранение в ногу, его задержали.

Женщине оказали первую помощь и отправили в больницу. По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство.

Ранее на юго-востоке Москвы зарезали местного жителя. Подозреваемого задержали, им оказался 64-летний мужчина.