Мужчину зарезали на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в результате удара ножом погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

По версии правоохранителей, преступление произошло 15 июня на улице Ташкентской. Подозреваемый — 64-летний мужчина. Находясь в этом месте, он нанес своему знакомому не менее одного удара ножом. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Мужчину задержали. В квартире по месту его жительства следователи обнаружили нож. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения. Ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее в Башкирии 21-летний мужчина убил 14-летнего подростка за пакет с продуктами. Он напал на школьника, когда тот выходил из магазина, и дважды ударил его ножом. От полученных ранений парень скончался. Нападавшего задержали в тот же день.