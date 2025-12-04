Не менее 20 многоквартирных домов остались без тепла из-за коммунальной аварии в Тюмени

В Тюмени произошла коммунальная авария, вызванная прорывом тепловой сети на улице Первомайской, 50. В результате отключения тепла пострадало не менее 20 многоквартирных домов в границах улиц Первомайской, Туринской, Крупской и Привокзальной. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

На месте происшествия дежурит наряд ДПС, предупреждая автомобилистов о возможных ограничениях движения транспорта. По информации УСТЭК, теплоснабжение в домах будет восстановлено к утру 5 декабря.

Также в Тюмени продолжаются работы по устранению дефектов тепловой сети на улице Широтной, вблизи Сквера Воздушно-десантных войск. Теплоснабжение в 46 многоквартирных домах по этой улице также будет восстановлено к утру 5 декабря.

В Тюмени сегодня ожидается околонулевая температура воздуха, а в пятницу, 5 декабря, температура опустится до -2, -3 градусов.