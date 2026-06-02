В Новосибирске бойцовский пес напал на чихуахуа и людей

Бойцовский пес напал на маленькую собаку и людей в Новосибирске
Во дворе дома на улице Виктора Уса в Новосибирске крупная собака без намордника и поводка напала на чихуахуа и покусала двух мужчин. Об этом 360.ru рассказала хозяйка пострадавшего питомца Ольга.
«Мы вышли на прогулку, не успели даже спуститься с крыльца, как напал. Моя собака в ужасном состоянии. Знакомые помогли с донорской кровью. Операцию пока не делали, внутренние органы остались целыми, но есть большие рваные раны. Врачи звонили и спрашивали разрешение ставить дренажи, иначе есть риск заражения», — сказала она.
Ольга добавила, что до нападения хозяин агрессивного животного распивал алкогольные напитки во дворе.
«Следователь звонил, завели уголовное дело. Мы не собираемся оставлять это просто так, не дай бог, с ним что-то случится. Хочу найти юриста и подать заявление в суд», — сказала она.
Помимо чихуахуа, от укусов пса пострадали еще два человека. На кадрах можно увидеть, что пес вцепился в плечо одному из них, с большим трудом животное удалось оттащить. У одного из мужчин, вероятно, сильно пострадали связки ноги, он не мог подняться с земли.
Ольга отметила, что пса удалось отловить только на следующий день. В пресс-службе МВД по Новосибирску 360.ru заявили, что проверка обстоятельств ЧП уже идет.
«Заявление поступило, проводится проверка», — подчеркнули в ведомстве.
Днем ранее домашняя овчарка загрызла ребенка в Приморье. Следственный комитет завел уголовное дело.