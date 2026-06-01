Домашняя овчарка загрызла ребенка в Приморье

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели полуторагодовалого мальчика из-за нападения домашней овчарки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в селе Барано-Оренбургском Пограничного района. Силовики установили, что смерть наступила в результате укуса собаки, принадлежащей семье погибшего.

Надзорное ведомство взяло ход и результаты расследования под свой контроль. Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, условиям жизни и воспитания ребенка.

В пресс-службе приморского Минздрава уточнили, что вызов поступил в 13:35 по местному времени. В 13:49 бригада медиков констатировала смерть ребенка.

«По предварительной информации, мальчик, находясь со старшей сестрой, тронул миску с едой домашней сторожевой овчарки», — добавили в ведомстве.

В апреле стая бродячих собак растерзала пятилетнюю девочку в Красноярском крае.