В Новосибирске 11-месячный ребенок отравился капсулами для стирки

Одиннадцатимесячный мальчик из Новосибирска получил серьезное отравление после того, как съел несколько цветных капсул для стирки. О происшествии сообщила Baza .

По данным издания, мать детей отвлеклась буквально на несколько минут. Этого времени хватило, чтобы двухлетняя дочь смогла открыть коробку «Лоск Color» и рассыпать капсулы по полу. Яркие «конфетки» привлекли внимание младшего ребенка — он успел проглотить несколько штук.

У малыша быстро начались рвота и высокая температура. Медики диагностировали тяжелую химическую интоксикацию, а позже — аспирационную пневмонию, которая могла возникнуть после попадания химической жидкости в дыхательные пути.

Источник подчеркивает, что подобные случаи участились: в соцсетях распространяется опасный тренд, где дети намеренно пробуют на вкус капсулы для стирки. Пользователи требуют от производителей усилить защиту упаковок и сделать их недоступными для вскрытия детьми.

Ранее в Домодедове 12-летняя девочка случайно выпила машинное масло, ее госпитализировали.