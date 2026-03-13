В Новороссийске пропала 16-летняя школьница

В Новороссийске полиция и волонтеры разыскивают 16-летнюю школьницу, которая 10 марта ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае.

По данным полиции, девушка вышла из дома в Южном районе 10 марта. Назад она не вернулась.

На вид пропавшей 15–17 лет, рост около 170–175 сантиметров, телосложение плотное. Волосы у девушки выше плеч — черные с рыжими прядями у лица, глаза карие. В день исчезновения на ней были черные куртка и штаны, с собой у школьницы был черный рюкзак.

Журналисты KP.RU выяснили, что перед исчезновением девушка оставила знакомым тревожное сообщение, в котором заявила, что у нее есть план по выживанию и что она взяла с собой хлеб и воду. По информации издания, последний снимок школьница сделала в районе гор выше улицы Пограничной.

К поисковой операции привлекли спасателей, полицейских и добровольцев. Если местоположение девушки не установят в ближайшее время, поисковики планируют задействовать беспилотники и дополнительных участников с техникой для обследования труднодоступных участков горно-лесной местности.

Ранее в Самарской области нашли двух детей, которые 11 марта ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись. Благополучно закончились и поиски двух братьев в Санкт-Петербурге, которые пропали 10 марта после того, как мама отобрала у них смартфоны.