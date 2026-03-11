Пропавших в Петербурге братьев нашли живыми

В Санкт-Петербурге нашли живыми 11-летнего и 14-летнего братьев, которые пропали 10 марта после того, как мама отобрала у них смартфоны. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» .

Братья исчезли в Красносельском районе. Утром мать повезла их в школу на автобусе: мальчики вышли на своей остановке. Позже семья узнала, что в школу они так и не пришли.

Сведения о том, что подростков нашли, мать мальчиков подтвердила журналистам телеканала 78.

«Не было никакого конфликта. Перед выходом из автобуса поцеловали меня, маленьких. Я им сказала: „Зайдете в магазин, что-нибудь купите и сразу домой после школы“. [Ответили] „хорошо“. Все, после этого я их больше не видела», — рассказала она.

По предварительным данным, братья находились в Ленинградской области. Другие обстоятельства их исчезновения пока не уточнили.