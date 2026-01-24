В Новороссийске подтопило несколько городских районов

В Новороссийске и Геленджике зафиксировали подъем уровня воды в реках

В Новороссийске из-за активного таяния снега подтопило несколько районов города. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края .

По данным властей, утром 24 января уровень воды поднялся в реках в хуторе Горном и селе Мысхако. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что специалисты оперативно расчистили русла, после чего ситуация начала стабилизироваться. Подтопления также зафиксировали во внутригородских районах — Цемдолине, Глебовском и Кирилловке. Сейчас вода там постепенно уходит.

Схожая обстановка наблюдалась и в Геленджике: уровень воды повышался в реках Мезыбь в Дивноморском, Джанхот в Прасковеевке и Яшамба в Виноградном. По информации оперштаба, дальнейшего подъема не зафиксировали.

Кроме того, рост уровня рек без достижения опасных отметок отмечали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, Туапсинском округе и Горячем Ключе. Власти продолжают мониторинг ситуации.

Противоположная ситуация в столичном регионе. В Московскую область вернулась по-настоящему морозная погода — местами температура снова опустилась ниже −20 градусов. С понедельника, по данным синоптиков, будет теплее, а уже во вторник дневные температуры могут превысить климатическую норму.