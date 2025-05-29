В Новороссийске хозяйка удава едва не лишилась руки при нападении своего питомца

В Новороссийске удав напал на свою хозяйку. Женщина не смогла самостоятельно освободиться, пришлось вызывать специалистов, написал начальник службы спасения Алексей Одеров в своем Telegram-канале .

«Первый раз новороссийских спасателей вызвали на удава. Ничего себе вызов», — отметил он.

Выяснилось, что змея сначала прокусила руку хозяйке, а затем «мертвой хваткой» обвила запястье и ладонь. Спасатели помогли женщине, вызвали бригаду врачей и вернули удава в террариум.

Накануне россиянин на Бали спас детей от королевской кобры с помощью швабры. Особенно неприятным стал момент, когда змея обвила хвостом руку мужчины. Однако Руслан понимал, что опасна только ее пасть.