В Новороссийске хозяйка удава едва не лишилась руки при нападении своего питомца
В Новороссийске удав напал на свою хозяйку. Женщина не смогла самостоятельно освободиться, пришлось вызывать специалистов, написал начальник службы спасения Алексей Одеров в своем Telegram-канале.
«Первый раз новороссийских спасателей вызвали на удава. Ничего себе вызов», — отметил он.
Выяснилось, что змея сначала прокусила руку хозяйке, а затем «мертвой хваткой» обвила запястье и ладонь. Спасатели помогли женщине, вызвали бригаду врачей и вернули удава в террариум.
Накануне россиянин на Бали спас детей от королевской кобры с помощью швабры. Особенно неприятным стал момент, когда змея обвила хвостом руку мужчины. Однако Руслан понимал, что опасна только ее пасть.
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