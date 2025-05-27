Россиянин на Бали спас детей от королевской кобры с помощью швабры

Россиянин Руслан на Бали поймал королевскую кобру шваброй и посадил в бутылку

К живущему на Бали россиянину во двор заползла королевская кобра. О том, как удалось поймать змею, 360.ru рассказал сам мужчина.

Руслан живет на Бали вместе с семьей, на острове он работает поваром.

Накануне мужчина вместе с детьми вышел во двор своего дома. Он открыл входную дверь и увидел ползущую по полу змею. Рядом находились его сын и дочь, поэтому действовать пришлось мгновенно.

«Во дворе валялась какая-то палка, вроде швабры. Я придавил ею змею — удачно, прямо в районе шеи», — рассказал мужчина.

После этого Руслан схватил пресмыкающееся за голову и, попросив сына принести бутылку из-под кокосовой воды, поместил змею туда. Змея оказалась крупной и с трудом пролезла в горлышко.

Особенно неприятным стал момент, когда она обвила хвостом руку мужчины. Однако Руслан понимал, что опасна только ее пасть.

Когда змея оказалась в бутылке, она вела себя агрессивно — вставала в стойку, шипела и брызгала ядом. А мужчина признался, что его трясло от адреналина.

«Поставил банку, зашел домой. Мандраж, всего трясет. В моменте понимаю, что она встает в стойку, как кобры стоят. Начинает языком дергать и в банку долбиться», — рассказал собеседник 360.ru.

Руслан живет в районе, где нет джунглей, и появление кобры стало для него неожиданностью. Он пытался вызвать герпетологов, но те лишь посоветовали отпустить змею подальше и отказались приезжать.

Только знакомый мужчины согласился на следующий день забрать кобру и отвезти ее в джунгли. До тех пор змея будет ждать в бутылке с отверстиями в пробке.

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