В Новой Москве столкнулись 15 автомобилей, пострадали два человека

В районе Щербинка в два ДТП попали 15 авто, пострадали взрослый и ребенок

Два ДТП с участием 15 машин произошли на Остафьевском шоссе в московском районе Щербинка. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Порядка 11 машин влетели друг в друга на дороге в сторону области, а четыре авто столкнулись на трассе в сторону Москвы.

В результате аварий пострадали два человека, в том числе ребенок. Движение в сторону области полностью перекрыли.

«Медиками осматривается ребенок, мальчик 10 лет из автомобиля Ford», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее крупное ДТП произошло в районе Западного Дегунино — на улице Бусиновская Горка столкнулись рейсовый автобус и «Газель». Из-за аварии пострадала пассажирка общественного транспорта, ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

На кадрах видно, что в результате ДТП у автобуса разбилось лобовое стекло, «Газель» тоже получила серьезные повреждения.

Upd: Пострадавшего в аварии на Остафьевском шоссе ребенка госпитализировали с травмой груди и шейного отдела. По словам одного из водителей, ДТП произошли из-за гололеда.