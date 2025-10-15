Два человека пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве

В районе Западного Дегунино на севере Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и «Газели». Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Авария произошла у дома № 1, корпус 1 на улице Бусиновская Горка. В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка автобуса. Женщину доставили в больницу черепно-мозговой травмой, водитель от госпитализации отказался.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что автобус стоит поперек проезжей части с разбитым лобовым стеклом, рядом — поврежденная «Газель». На месте работают спасатели и медики. Движение в районе аварии затруднено.

Upd: в ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадал один человек — пассажирка автобуса.

Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры с места крупной аварии, произошедшей в Уфе.