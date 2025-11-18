В Новой Москве спасли кошку, неделю просидевшую на дереве

В Троицке спасли кошку, которая неделю просидела на дереве. Об этом рассказали 360.ru местные жители.

Местная жительница Ирина, администратор группы «Наши питомцы Троицк», пояснила, что животному понадобилась помощь ветеринаров, сейчас оно под капельницей.

«Кошечка хорошая, не дикая. Может быть, она потерялась, может быть, ее выбросили. Мы пока не знаем, ищут ее или нет», — рассказала женщина.

По ее словам, в городе создали целый чат «Кот на дереве», благодаря которому удалось нанять альпиниста и спасти питомца. Что это не кот, а кошка, стало известно уже на ветеринарном осмотре.

Ранее глава Чунского района Иркутской области спас кота, застрявшего на дереве, и стал героем местных СМИ. Сам чиновник с юмором отметил, что новость про животное набрала больше просмотров, чем посты о ремонтах улиц.