Глава района в Иркутской области спас кота, застрявшего на дереве

Глава Чунского округа Иркутской области Николай Хрычов спас кота, застрявшего на дереве. Об этом он сам рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Хрычов пояснил, что ему написала девушка и сообщила, что кот залез на дерево и не может спуститься.

«Как человек, который в округе отвечает за все, я, конечно, поспешил на помощь. И просто жалко было беднягу», — добавил глава округа.

Питомца спасли, он оказался домашним. Хрычов призвал хозяев забрать кота домой и рассказал, что год назад уже вытаскивал чью-то козу из прутьев забора.

Позднее, когда рассказ о коте попал в местные СМИ, чиновник с юмором отметил, что новость про животное набрала больше просмотров, чем посты о ремонтах улиц.

«Объяснение у меня одно: капремонты у нас постоянно, ими уже никого не удивишь. А коты на деревьях — редко. Хорошо, что не наоборот», — написал чиновник.

Ранее в Санкт-Петербурге выстроилась очередь из желающих приютить кота, который почти неделю провел в стене на набережной Фонтанки.