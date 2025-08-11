В Новой Москве спасли голого мужчину, умоляющего о помощи

Источник 360.ru: голый москвич вылез на козырек подъезда и умолял о помощи

В Новой Москве, в районе Щербинки на улице Барышевская Роща спасатели эвакуировали полностью голого мужчину, умоляющего о помощи. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина стоял на козырьке подъезда дома. Его жена объяснила, что перед этим он отказался от употребления алкоголя. На фоне этого возникло бредовое состояние. На место происшествия вызвали полицейских, его увезли.

Ранее буйный житель СНТ «Рождественский парк» в городском округе Химки попытался измучить соседей «Сектором Газа». Он регулярно включал музыку, выпивал и громко матерился. Когда люди пытались говорить с ним — угрожал.

Один из местных жителей снял дебошира на камеру. На видео он стоял голым на заборе и ругался.