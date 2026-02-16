В Новой Москве нашли тела супружеской пары

В Новой Москве возле жилого дома обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, характер травм указывает на падение с высоты. Предварительно, смерть не носит криминального характера.

У пары остались трое детей. В момент произошедшего в квартире находился пятилетний ребенок.

