В Каире россиянка упала с балкона, сбегая от насильника

Каирец попытался изнасиловать и ограбить трех россиянок. Две из них получили травмы, третья выпала из окна, спасаясь от насильника. Подробности сообщил портал Cairo 24 .

Мужчина выследил девушек, и когда они остались одни, он проник в квартиру и попытался одну из них изнасиловать, другую ограбить и надругаться при помощи болтореза и отвертки.

По информации издания, грабитель вошел в квартиру и увидел, что одна из девушек спит на диване.

«Он обнял ее. Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы», — сообщило издание.

В итоге одна девушка получила перелом бедра, у второй — рваная рана. Третья россиянка, которая попыталась убежать от мужчины, выпала из окна и тоже сломала бедро.

Всех пострадавших доставили в больницу. Девушки вызвали полицию, грабителя арестовали.

