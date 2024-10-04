В Новочеркасске ревнивый муж до смерти забил жену обухом топора и попытался сбежать

Don Mash: в Новочеркасске муж из ревности до смерти забил жену обухом топора

Муж забил жену обухом топора в Новочеркасске. Она жаловалась, что возлюбленный не дарит ей цветы, сообщил Telegram-канал Don Mash .

Пара познакомилась, когда мужчина отбывал срок в ростовской ИК-2 за разбой. Они долго переписывались, а после выхода осужденного поженились.

Несколько дней назад супруга демонстративно нарядилась, ушла из дома, а потом прислала мужу фото возле чужой машины и цветочного магазина с претензией.

«Мол, у него есть последний шанс ее удержать», — написали авторы поста.

Мужчина счел это изменой. Когда жена вернулась, ревнивец стал избивать ее обухом топора. Когда женщина скончалась, мужчина попытался сбежать, но его задержали.

Ранее 42-летний москвич убил 39-летнего мужчину из ревности к бывшей жене. Злоумышленник заколол соперника катаной в сердце.