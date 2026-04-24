В Новгородской области ветер сорвал две лопасти со 100-летней мельницы

Штормовой ветер сорвал две лопасти со 100-летней мельницы в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

Ураганный ветер повредил один из экспонатов музея деревянного зодчества «Витославлицы». После случившегося сотрудники решили снять уцелевшие элементы конструкции и провести дополнительную проверку состояния мельницы.

«Пронесшийся над Новгородчиной ураганный ветер не миновал и наш музей. В Витославлицах порывами сорвало две лопасти мельницы — несмотря на установленную ранее ветровую защиту. В ближайшее время лопасти демонтируют, а конструкцию осмотрят специалисты», — сообщила пресс-служба.

Серьезных повреждений старинная постройка не получила. Мельницу пообещали полностью восстановить в течение лета.

Непогода в четверг затронула не только Новгородскую область. В соседней Псковской области сильный ветер вызвал массовые отключения электричества. Без света остались жители нескольких городов и районов.